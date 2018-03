Twórca skasowanej kreskówki o Deadpoolu atakuje Marvela

Kilka dni po tym, jak Marvel i telewizja FXX zrezygnowały z realizacji serialu animowanego o Deadpoolu, jego współtwórca Donald Glover postanowił odnieść się do całej sytuacji na Twitterze.Aktor, scenarzysta i producent zaprzeczył, jakoby był zbyt zajęty, by pracować nad serialem. Następnie umieścił w sieci liczący 15 stron scenariusz. Deadpool podróżuje w nim do Afryki, by ochronić ostatniego żyjącego białego jednorożca. Bohater głośno zastanawia się, czy decyzja o skasowaniu kreskówki była podyktowana rasizmem w show-biznesie.- stwierdza tytułowy bohater - CW scenariuszu znalazło się więcej uszczypliwości pod adresem komiksowego giganta. W pewnym momencie bohater stwierdza, iż Marvel próbuje sprzedawać zabawki dla 7-letnich chłopców i 50-letnich pedofilów.Jak na razie studio nie odniosło się do wpisów Glovera. Z kolei on sam skasował wkrótce wszystkie swoje posty dotycząceKreskówka została zamówiona rok temu. 10-odcinkowy serial miał w tym roku zadebiutować na antenie stacji FXX. Kulisy decyzji o kasacji serialu nie są na razie znane. Oficjalna wersja głosi, że producentów i twórców poróżniły kwestie artystyczne.