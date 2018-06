Twórcy "Księgowego" szykują film o koszykarzach

Getty Images © Frederick M. Brown



Twórcy Ben Affleck i reżyser Gavin O'Connor planują kolejny wspólny film. Miałby to być dramat sportowywedług scenariusza Brada Ingelsby'ego To historia emerytowanego gwiazdora koszykówki ( Affleck ), którego życie legło w gruzach z powodu uzależnienia. Mężczyzna próbuje odkupić dawne winy, przyjmując posadę trenera w liceum, do którego niegdyś uczęszczał.Realizację filmu miałaby sfinansować wytwórnia Warner Bros. Podobno studiu zależy na tym, by Affleck O'Connor jak najszybciej weszli na plan zdjęciowy. Najpierw trzeba jednak sfinalizować negocjacje z artystami. Affleck wystąpił ostatnio w dramacie sensacyjnym O'Connor przygotowuje się do nakręcenia kontynuacjiPanowie planują również sequel