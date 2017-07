UPDATE: Czy Ben Affleck wkrótce pożegna się z rolą Batmana?

***

, powiedział niedawno szef studia Warner Bros. Toby Emmerich . A jednak według nowych pogłosek wytwórnia już zastanawia się, jak tu gładko dokonać podmianki na pozycji Człowieka-Nietoperza. Czybędzie ostatnim filmem, w którym Ben Affleck wcieli się w Batmana?Nie wiadomo na razie, w jaki sposób miałaby nastąpić taka zmiana. Czy studio chce po prostu jak gdyby nigdy nic zastąpić aktora, udając, że to wciąż ta sama osoba? A może dostaniemy jakąś fabularną wymówkę dla tego przetasowania? Może Bruce Wayne odda pelerynę i uszy Batmana jakiemuś następcy? Czy w kolejce po kluczyki do Batmobilu czekają już Dick Grayson albo Damian Wayne? Na razie to tylko spekulacje.W Hollywood już pojawiają się jednak głosy, że mądrze byłoby obstawiać przeciwko Affleckowi . Aktor wydaje się zmęczony postacią, o czym świadczy m.in. jego rezygnacja z reżyserowania planowanego filmu. Wiek aktora (44 lata) też zdaje się świadczyć przeciwko niemu.planowany jest obecnie na 2019 rok, na tym jednak nie kończą się plany DC i lada dzień mogłoby okazać się, że Batman ma już pięćdziesiątkę na karku. 52-letni Robert Downey Jr. niby wciąż gra Iron Mana, ale nie wydaje się, by miało to potrwać długo. Affleck tymczasem dość mocno odstaje wiekiem od większości swoich partnerów z Ligi Sprawiedliwości. Henry Cavill ma 34 lata, Ezra Miller - 24, a Gal Gadot - 32.Tymczasem Matt Reeves - który przejął reżyserski stołekpo Afflecku - ma już prawdopodobnie współscenarzystę filmu. Niespodzianki brak - jest nim bowiem Mark Bomback , z którym Reeves pracował nadoraz. Panowie zamierzają wyrzucić do kosza tekst, nad którym Affleck pracował z Chrisem Terrio oraz Geoffem Johnsem , i zacząć od nowa. Czy to symboliczne porzucenie owoców pracy Afflecka zwiastuje jego rychłe odejście z uniwersum DC?