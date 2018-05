Unikaj deszczu, by żyć - serialowa prognoza Netflix

3 2 1



Znany nam świat to już przeszłość. Sześć lat po tym, jak w wyniku epidemii wywołanej morderczym wirusem przenoszonym przez deszcz umiera niemal cała populacja Skandynawii, duńskie rodzeństwo opuszcza bezpieczny bunkier i odkrywa straszliwą prawdę o losach ludzkości. Wkrótce potem brat i siostra dołączają do grupy innych młodych ocalałych. Razem wyruszają w niebezpieczną podróż przez opustoszałą Skandynawię w poszukiwaniu śladów życia.Nie są skrępowani wspólną przeszłością, nie ograniczają ich normy społeczne, więc każdy z nich może być tym, kim chce. W trakcie walki o przetrwanie odkrywają jednak, że nawet w postapokaliptycznym świecie istnieje miłość, zazdrość oraz wiele rozterek okresu dojrzewania, które - jak sądzili - przestały się liczyć wraz z zagładą ludzkości.A Ty - kim się okażesz, gdy zacznie padać deszcz?Według prognoz wszystkie odcinki będą dostępne na Netflix już dzisiaj! Alienista to naturalistyczny serial psychologiczny osadzony w realiach Nowego Jorku czasów "wieku pozłacanego". Jego głównym bohaterem jest genialny Laszlo Kreizler (w tej roli Daniel Brühl ) - dociekliwy "alienista", czyli zwolennik nowej, kontrowersyjnej metody leczenia schorzeń psychicznych, który jako jedyny może pomóc schwytać rytualnego mordercę młodych chłopców. Oparty na bestsellerowej i obsypanej nagrodami powieści Caleba Carra serial z genialnymi kreacjami Lukea Evansa Dakoty Fanning to porywająca zagadka kryminalna z przełomu wieków i wyjątkowa opowieść o narodzinach najpotężniejszego miasta świata, które nie cofnie się przed niczym, aby ukryć swoje mroczne tajemnice.Na Netflix dostępne są dwa sezony tego hiszpańskiego serialu oryginalnego. Ośmioro przestępców barykaduje się z zakładnikami w hiszpańskiej mennicy. W międzyczasie geniusz wśród złodziei manipuluje policją, by zrealizować swój plan. Co dalej? Policja jest coraz bliżej odkrycia tożsamości Profesora, a zerwany kontakt z grupą przestępców doprowadza do buntu i aresztowania jednego ze złodziei.Mandaty za parkowanie, masowe morderstwa, upadki na śliskiej powierzchni i przekręty na obligacjach... Saul weźmie każdą sprawę. Nominowana do Emmy opowieść o podrzędnym prawniku Jimmym McGillu i jego przemianie w niekonwencjonalnego adwokata m.in. Saula Goodmana znanego z serialuŻyjąca na przedmieściach amerykańska wdowa, po niespodziewanej śmierci męża, realizuje szalony i dochodowy plan sprzedaży trawki, ale na jej trop wpadają agenci federalni. To jeden z najlepiej ocenianych seriali telewizji Showtime. We wszystkich 8 sezonach występuje Mary - Louise Parker