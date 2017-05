Val Kilmer przyznał, że zdiagnozowano u niego raka

Getty Images © Kevin Winter



Jesienią zeszłego roku Michael Douglas zaszokował świat informacją (chociaż podobne pogłoski krążyły już wcześniej), że jego przyjaciel – Val Kilmer – ma raka i "sprawa nie wygląda dobrze". Twierdził także, że to z powodu zaawansowanego stadium choroby dawno nigdzie nie widzieliśmy gwiazdyczyKu uciesze miłośników kina i samego Kilmera aktor niedługo potem wystosował oświadczenie, w którym podał, że faktycznie miał problemy zdrowotne i prosił nawet Douglasa o kontakt do specjalisty od guza na gardle, ale to było dawno i aktualnie wszystko u niego w porządku. Podkreślił, że Douglas musiał być niedoinformowany. Ale nie miał mu za złe tej wypowiedzi.Po tych kilku miesiącach, podczas spotkania z fanami, Kilmer przyznał jednak, że rzeczywiście walczył z rakiem. Ale zapewnił, że już z niego wychodzi.Nie wiadomo, dlaczego tak długo ukrywał swoją chorobę, a wręcz zdarzało mu się zaprzeczać, jakoby kiedykolwiek miał raka. W każdym razie życzymy mu siły i przewalczenia przeciwności. Przed nim w najbliższym czasie występ w, a aktualnie można go oglądać w niewielkim, ale zapamiętywalnym epizodzie w