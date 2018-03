Vikander w ekranizacji "Ptaka, który zwiastował trzęsienie ziemi"

Getty Images © Frazer Harrison



) prowadzi rozmowy w sprawie zagrania w filmie. W obsadzie ma się też znaleźć Riley Keough ).Film powstaje dla Netfliksa i wyprodukuje go należące do Ridleya Scotta studio Scott Free. Za kamerą stanie Wash Westmoreland ).Film jest ekranizacją książki Susanny Jones, wydanej w Polsce pod tytułem. Żyjąca w Japonii Angielka Lucy Fly podejrzana jest o zamordowanie swej przyjaciółki również Angielki, Lily. Lucy zamieszkała w Japonii, by tu zacząć nowe życie, jak najdalej od znienawidzonego Yorkshire, obojętnych rodziców, paskudnych braci i mrocznych tajemnic dzieciństwa. W jej romans z bardzo japońskim i bardzo enigmatycznym Teijim wdarła się niechciana, narzucona jej przyjaźń z Lily. Lucy jest zazdrosna. Lucy boi się odrzucenia. Ale czy Lucy byłaby gotowa zabić?