W nowym "Piątku trzynastego" Jason Voorhees będzie 12-latkiem

19 marca rozpoczną się zdjęcia do nowego filmu z cyklu. Obecnie trwa proces obsadzania ról. Z jednego z ogłoszeń castingowych dowiedzieliśmy się, że do filmu poszukiwani są identyczni bliźniacy w wieku 12 lat. To oni właśnie wcielą się w Jasona Voorheesa.To jednak nie wszystko, co wiemy na temat kultowego bohatera. Jason będzie postacią drugoplanową. Od kandydatów wymaga się bardzo plastycznej i ekspresyjnej twarzy. A to dlatego, że Jason Voorhees jest rolą niemą.Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Ma to jednak być opowiedziana na nowa historia wydarzeń, które uczyniły z Jasona niezniszczalną maszynę do zabijania.Zdjęcia kręcone będą do 4 maja. Za kamerą stanie Breck Eisner . Autorem scenariusza jest Aaron Guzikowski