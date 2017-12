WIDEO: Oto pierwszy zwiastun nowego filmu Clinta Eastwooda

3 2 1

W przyszłym roku do kin trafi nowy film Clinta Eastwooda . Właśnie pojawił się jego pierwszy zwiastun. Możecie zobaczyć go tutaj:Późnym popołudniem 21 sierpnia 2015 r. świat w ciszy i zdumieniu przyglądał się doniesieniom mediów o udaremnionym ataku terrorystycznym na pociąg Thalys nr 9364 zmierzający do Paryża. Tragedii zapobiegło trzech odważnych młodych Amerykanów podróżujących po Europie. Film przedstawia losy przyjaciół, począwszy od trudów dzieciństwa, poprzez odnalezienie ich własnej ścieżki w życiu, aż po serię niewiarygodnych zdarzeń prowadzących do ataku. Mimo ciężkiej próby ich przyjaźń nigdy nie osłabła, stając się ich najpotężniejszą bronią, pozwalającą im na uratowanie życia ponad 500 pasażerów pociągu. [opis dystrybutora]Polska premiera: 9 lutego.