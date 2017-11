Wilson Bethel z serialu "Doktor Hart" zagra w "Daredevilu"

Getty Images © Frederick M. Brown

3 2 1



) dołączył do obsady trzeciego sezonuOczywiście na razie nie ujawniono, w kogo konkretnie wcieli się aktor. Ma to być rzekomo agent FBI, który odegra kluczową rolę w konflikcie między Mattem Murdockiem a Wilsonem Fiskiem.Kilka miesięcy temu wyciekł opis postaci agenta FBI, który sugerował, że może chodzić o postać Sin-Eatera. W komiksach był to eksagent S.H.I.E.L.D. Stanley Carter, który został nowojorskim policjantem. Oszalały po zażyciu eksperymentalnego narkotyku, postanowił on ukarać wszystkich "grzeszników", w tym kolegów z posterunku.Jeśli zgodnie z plotkami trzeci sezon będzie inspirowany komiksem Franka Millera i Dave'a Mazzucchelliego, Sin-Eater mógłby odegrać w nim rolę, jaką w pierwowzorze pełnił Nuke. Nuke pojawił się już w, możliwe więc, że scenarzyści zdecydowali się na zastępstwo.