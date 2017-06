Woody Harrelson i Kevin Costner na tropie Bonnie i Clyde'a

Po raz kolejny wraca pomysł realizacji filmu. Jak podaje Deadline, projektem zainteresowany jest Netflix, a jego gwiazdami będą Woody Harrelson Będzie to historia legendarnych Strażników Teksasu Franka Hamera ( Costner ) i Manny'ego Gaulta ( Harrelson ). Kiedy Bonnie i Clyde stali się sławni, obaj byli już na emeryturze. Zostali jednak powołani jako śledczy specjalni z zadaniem powstrzymania napadów, w wyniku których zginęło 13 stróżów prawa. Hamer to legenda wśród Strażników. Przeżył ponad 100 strzelanin i zabił 53 osoby.Prawa doposiada obecnie Universal Pictures. Netflix robi jednak wszystko, by je odkupić od studia. Universal pierwotnie chciało nakręcić film z Robertem Redfordem Paulem Newmanem . Po raz drugi studio podjęło próbę w 2013 roku. Wtedy w obsadzie pojawił się Woody Harrelson , a jego partnerem miał być Liam Neeson , który jednak później wycofał się z projektu.Film ma wyreżyserować John Lee Hancock . Poprawił już scenariusz, którego autorem jest John Fusco