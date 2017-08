Wygraj wyjazd na festiwal filmowy w Wenecji!

By, wystarczy wysłać nam zdjęcie, nam którym pokazujecie swoją miłość do kina. Nagrodą jest wyjazd dlana festiwal filmowy w Wenecji w dniach. Nagroda (o wartości 10 tysięcy EURO) obejmuje przelot, pobyt w ekskluzywnym hotelu i dwie akredytacje upoważniające do udziału w imprezie.Zwiedź Wenecję, nocuj w hotelu przy Bazylice Świętego Marka, przejdź się po czerwonym dywanie i poczuj się jak prawdziwa gwiazda. Wystarczy, że pokażesz nam, jak spędzasz swoje filmowe chwile. Możesz zainspirować się ulubioną sceną filmową lub pokazać nam jaką radość dają Ci filmy. Uwiecznij to na zdjęciu!