Zapraszamy na festiwal WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie

W jego programie znajdzie się ponad 60 najciekawszych nowych dokumentów, z których 14 pokazanych będzie w ramach konkursu o Nagrodę WATCH DOCS, a pozostałe złożą się na 4 repertuarowe sekcje stałe – "Chcę zobaczyć": przegląd najciekawszych dokumentów sezonu mówiących o tematach, postaciach i wydarzeniach w centrum uwagi obrońców praw człowieka na świecie, Dyskretny urok propagandy": panorama dokumentów o indoktrynacji, "Nowe filmy polskie": zestaw najciekawszych polskich dokumentów społecznych oraz "Na krótko": sekcja filmów krótkometrażowych, a także dwa przeglądy tematyczne: "Adwokat w roli głównej" organizowany we współpracy z Naczelną Radą Adwokacką i "Ciało pod kontrolą", prezentujące najlepsze dokumenty o prawach człowieka i medycynie, bioetyce, społecznej kontroli nad ludzkim ciałem.W tegorocznym konkursie o Nagrodę WATCH DOCS na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie rywalizować będzie czternaście znakomitych, poruszających dokumentów. O tym, który z nich wygra 17. edycję festiwalu, zdecyduje międzynarodowe jury. Wręczenie Nagrody WATCH DOCS odbędzie się 14 grudnia w kinie Muranów, podczas gali zamknięcia festiwalu.Pierwszym filmem konkursowym – i jednocześnie obrazem otwierającym festiwal – jest('Risk'), najnowszy film uhonorowanej Oscarem za Laury Poitras . Dokument ten wywołał duże kontrowersje po pokazie w Cannes , jest bowiem niejednoznacznym i budzącym duże emocje portretem Juliana Assange'a, szefa WikiLeaks. W konkursie 17. WATCH DOCS zobaczymy także('Close Relations') Witalija Manskiego , urodzonego na Ukrainie najsłynniejszego obecnie rosyjskiego dokumentalisty, ukazujący niełatwe relacje ukraińsko-rosyjskie na przykładzie mieszkających we Lwowie i w Doniecku krewnych Manskiego, czy prowokacyjny('The White World According to Daliborek') w reż. Víta Klusáka , portretujący czeskiego neonazistę. Pięknie sfotografowana i muzycznie wysmakowana('Cambodian Spring') Chrisa Kelly'ego pozwoli przyjrzeć się przemianom krajobrazu Kambodży, także społeczno-politycznego, i kambodżańskim aktywistom. Z kolei wyreżyserowana przez Ramonę S. Diaz ('Motherlad'), nagrodzona w Sundance , pozwoli polskim widzom poznać Szpital im. José Fabelli w Manili, uchodzący za największą – a na pewno najbardziej zapracowaną – klinikę położniczą świata.W tegorocznym konkursie pokazany zostanie też nagrodzony na Sheffield Doc/Fest film('The Death and Life of Marsha P. Johnson'), w którym reżyser David France , nominowany do Oscara za(WATCH DOCS 2012), wraca do początków amerykańskiego aktywizmu trans i tajemnicy śmierci Marshy P. Jonson, samozwańczej, ale naprawdę uwielbianej królowej nowojorskiej ulicy. Widzowie będą mogli także obejrzeć nowy film francuskiego mistrza dokumentu i fotografii Raymonda Depardona ('12 Days'), ukazujący posiedzenia sądowe w sprawie przymusowego leczenia w szpitalu psychiatrycznym, oraz('Still Tomorrow'), wielowarstwowy dokument Jiana Fana o dotkniętej porażeniem mózgowym najsłynniejszej chińskiej poetce Xiuhua Yu i jej bezpardonowej walce o niezależność.O Nagrodę WATCH DOCS walczyć będą także('Adriana's Pact'), debiut reżyserski Lizzette Orozco, będący próbą rozwikłania zagadki przeszłości ciotki samej Orozco, tytułowej Adriany, oskarżanej o przynależność do DINA, osławionej policji politycznej z czasów dyktatury Pinocheta odpowiedzialnej za torturowanie i mordowanie opozycjonistów; ukazujący historię dzielnego palestyńskiego chłopca, chorującego na rzadkie schorzenie układu odpornościowego('Muhi - Generally Temporary), Riny Castelnuovo-Hollander Tamira Eltermana czy też('The Work'), sfilmowana przez Jairusa McLeary'ego Gethina Aldousa pełna emocji opowieść o pionierskim programie terapii psychologicznej dla więźniów amerykańskiego więzienia Folsom.Konkursowy zestaw dopełni odważny dokument('Dead Donkeys Fear No Hyenas') Joakima Demmera , będący filmowym śledztwem i wnikliwą analizą niejasnych polityczno-ekonomicznych relacji towarzyszących wielkim zagranicznym inwestycjom w etiopską ziemię;('The taste od cement') Ziada Kalthouma ukazujący syryjskich robotników budujących gigantyczny drapacz chmur w Bejrucie w tym samym czasie, w którym ich własne domy niszczone są przez wojnę, oraz('Stronger than a bullet') Maryam Ebrahim , którego bohaterem jest irański fotograf, Saeed Sadeghi, autor ikonicznych zdjęć ochotników z czasów konfliktu z Irakiem, który uświadomiwszy sobie, że był narzędziem propagandy, dziś podróżuje po kraju, próbując odnaleźć nielicznych żyjących bohaterów swoich fotografii.Po zakończeniu festiwalu w Warszawie WATCH DOCS rusza w Polskę – w 2018 roku jego objazdowa odsłona zawita do ponad 40 polskich miast.Więcej informacji znajdziecie na stronie www.watchdocs.pl