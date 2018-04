Zdjęcia do "Bloodshot" już latem w Pradze?

Sony kuje żelazo póki gorące. Zaledwie miesiąc temu dowiedzieliśmy się oficjalnie, że główną rolę w komiksowych widowiskuzagra Vin Diesel , a już słyszymy, że zdjęcia mają ruszyć latem. Większość scen nakręconych zostanie w Pradze.Komiks po raz pierwszy wydany został w 1994 roku. Potem fabułę nieco zmieniono i całość wydano po raz drugi. Film jednak będzie bazował na trzeciej wersji, wydanej w 2012 roku. W niej głównym bohaterem jest Raymond "Ray" Garrison. To chodząca broń, którego tożsamość została usunięta. Zamiast tego, za pomocą licznych implantów w mózgu, ma wszczepiane różne osobowości, spersonalizowane pod konkretne misje. W końcu wyrywa się spod kontroli i zaczyna poszukiwania odpowiedzi na pytanie: kim tak naprawdę jest.Obraz wyreżyseruje Dave Wilson , który jest partnerem Tima Millera (reżysera) w Blur Studios. Ma na swoim koncie filmowe zwiastuny do wielu gier, w tym dobędzie jego pierwszym filmem pełnometrażowym.Scenariusz przygotował nominowany do Oscara za Eric Heisserer . Producentem jest zaś Neal Moritz , z którym Diesel współpracuje przy