Zdjęcia do drugiej części horroru "To" już w przyszłym roku?

Horror- nowa ekranizacja powieści Stephena Kinga - jeszcze nie trafił do kin (premiera we wrześniu), a studio już planuje realizację sequela. Reżyser Andres Muschietti zdradził, że zdjęcia mają ruszyć w przyszłym roku., przyznał twórca.Nie jest to niespodzianka, plan podzielenia fabuły książki na dwie części sięga jeszcze początków projektu, kiedy za kamerą miał stanąć Cary Fukunaga . Poprzednia, telewizyjna ekranizacja książki, też była pierwotnie podzielona na dwie części. Tak czy inaczej, studio New Line wydaje się pewne, że film będzie sukcesem na tyle, by zapewnić błyskawiczną realizację sequela.Akcja powieściowego oryginału rozgrywała się na dwóch planach czasowych. Pierwszym były lata 50., kiedy to tajemnicza istota w przebraniu klauna poluje na dzieci. Druga rozgrywała się w latach 80., kiedy to dorośli już bohaterowie wydarzeń sprzed lat wracają, by ponownie stawić oka przerażającemu wrogowi. W filmie lata 50. będą zastąpione przez lata 80., a reszta wydarzeń będzie rozgrywać się współcześnie.