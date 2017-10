Gdyby chodziło o pierwszy lepszy hollywoodzki produkcyjniak, nie robiłbym rabanu.to jednak adaptacja prozy asa norweskiego kryminału Jo Nesbø , za kamerą stanął reżyser świetnegooraz jeszcze lepszego, zaś w obsadzie znaleźli się m.in. Michael Fassbender J.K. Simmons . Po takiej załodze należy spodziewać się piękna, dobra i magii, a nie filmu, który w przyszłym roku będzie walczył o nagrodę Filmwebu w kategorii "Że co?!".Znakomity literacki pierwowzór wchodzi w skład liczącego 11 książek cyklu o przygodach Harry'ego Hole'a ( Fassbender ), nieustępliwego komisarza policji kryminalnej w Oslo. Wprzeciwnikiem bohatera jest seryjny morderca kobiet, którego znakiem rozpoznawczym są bałwany znajdowane przed domami ofiar. W wolnych chwilach Hole zalewa smutki cysterną Jim Beama, a także próbuje doprowadzić do ładu relację z byłą partnerką ( Gainsbourg ). Pod płaszczykiem misternie utkanej kryminalnej intrygi Nesbø kreśli przykry portret norweskiego społeczeństwa, w którym żony notorycznie przyprawiają mężom rogi, ojcowie wychowują cudze dzieci, a goniące za sensacją media rozmyślnie wpędzają obywateli w paranoję.Przygody Hole'a pozornie wydają się wymarzonym materiałem do przeniesienia na ekran. Nesbø ma bowiem dar do wymyślania efektownych zwrotów akcji oraz budowania wielowątkowych, fabularnie gęstych opowieści. Dla miłośników thrillerów są one czytelniczym rajem, dla autorów ich adaptacji - drogą przez mękę. No bo jak tu przerobić na scenariusz 400-stronicową książkę, która w zasadzie… stanowi gotowy scenariusz? Nad tekstem biedziło się w sumie trzech adaptatorów (w tym autor świetnego serialu Søren Sveistrup ), ale efekt ich prac jest, mówiąc dyplomatycznie, okropny. Filmowyto dwugodzinny maraton scen spod znaku "Co oni brali?"; emocjonalnie płaski, niewiarygodny i chwilami niezamierzenie śmieszny dreszczowiec klasy B. Fani Nesbø będą na nim płakać. Widzowie skuszeni zgrabnie zmontowanym zwiastunem oraz gwiazdorską obsadą poczują się zrobieni w bałwana.O tym, że nikt tu nie będzie sobie zawracał głowy takimi fanaberiami jak logika bądź psychologiczny realizm, przekonuje już prolog. Zaserwowany w nim koktajl rodzinnej psychodramy, przemocy domowej oraz toksycznej miłości wystrzelaw stratosferę absurdu. Dalej jest równie ciekawie. Kolejne wątki rozjeżdżają się na lewo i prawo, alkoholowy problem bohatera rozwiązuje się w zasadzie sam, zaś tożsamość czarnego charakteru jest strzeżona tak starannie, że równie dobrze mógłby on paradować po ekranie w odblaskowej koszulce z napisem "TO JA". Oglądając film Tomasa Alfredsona, można również odnieść wrażenie, iż policjanci z Oslo to najbardziej wyluzowana grupa zawodowa w Europie. Poza Hole'em i jego nową współpracownicą Katrine Bratt ( Rebecca Ferguson ) nikt ze śledczych nie wydaje się szczególnie przejęty serią brutalnych morderstw.Bez dobrego scenariusza Alfredson i jego aktorzy nie mają wielkiego pola manewru. Reżyser do spółki z operatorem Dionem Beebe (Oscara za) filmuje majestatyczne śnieżne krajobrazy i raz na jakiś czas bije po oczach sceną szokującej przemocy. Aktorzy dobrze się prezentują i, na ile mogą, próbują ożywić papierowe postaci. Niestety, z pustego Fassbender i nie naleje.