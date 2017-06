Żeńska wersja Kapitana Ameryki

Po raz pierwszy mogliśmy ją oglądać rok temu w " Batman v Superman: Świt sprawiedliwości ", gdzie Wonder Woman dostała swoje pięć minut. Do tej pory nie mam pojęcia po co ją dokooptowano do dwóch całkiem dobrze sobie radzących i bez niej panów w pelerynach, tym bardziej że nie wnosiła do filmu niczego ważnego. Teraz, kiedy dostała cały film dla siebie, nie jest wcale lepiej. Gadot przez cały czas gra tak samo – jej bohaterka jest dziecinnie naiwna i nieporadna w zupełnie obcym jej świecie początku XX wieku. Ciągle gada o pokoju, ale gdy przychodzi co do czego – nie stroni od przemocy. I nawet żarty z patriarchalnego porządku świata, w którym kobieta może być co najwyżej sekretarką, a sama jej obecność na radzie wojennej wywołuje szok, nie zdają egzaminu. Zwłaszcza że Diana w ogóle ich nie rozumie, a nawet nie dostrzega.









Ewen Bremner i Partnerujący jej panowie są jedynie naszkicowani i nie są w stanie jej pomóc ukryć słabości. Pine może wypada tu ciut lepiej od pozostałych, ale i jemu nie zostało dane zagrać na sto procent. Jego rola sprowadza się tu głównie do niańczenia Diany, nieustannego powstrzymywania jej od nieprzemyślanych działań i tłumaczenia zasad otaczającego ją świata, przeważnie bez efektów. Pozostali: Saïd Taghmaoui Eugene Brave Rock pojawili się jedynie dla wprowadzenia odrobiny humoru, lecz i tu bez większego polotu.









Nie oznacza to jednak, że " Wonder Woman " jest filmem nieudanym. Znalazło się tu kilka ciekawych momentów: szkolenie i walka Amazonek, wojenne osiągnięcia Diany na froncie, ale przede wszystkim umiejętne ukazanie wojny jako cierpienia zarówno żołnierzy jak i (a może przede wszystkim) prostych ludzi. Duże brawa również za to, że chociaż raz pokazano, jak wygląda hierarchia w wojsku. Diana podczas jednej z narad głośno wyrazi oburzenie dla zachowania generałów, bezpiecznie siedzących w Londynie i stamtąd wysyłających na śmierć prostych żołnierzy. Do tej pory rzadko zdarzało się to w kinie.









Pomimo to, " Wonder Woman " nie będzie rywalką dla marvellowego " Captaina Ameryki ". I nawet niezaprzeczalna uroda Gal Gadot nie zdoła przyćmić braku charakteru u jej bohaterki, a jej wyczyny nie przysłonią pełnego lejów po bombach niedopracowanego scenariusza. Nie jest to jednak ostatnie spotkanie z Dianą, bo już teraz wiadomo, że w 2017 r. pojawi się " Liga Sprawiedliwości ". Zobaczymy, czy przynajmniej zlepek bohaterów z DC Comiks dorównają " Avengers ", bo osamotniona Wonder Woman nie podołała bohaterowi z flagą.





Postać Wonder Woman po raz pierwszy ukazała się w 1941 r. za sprawą Williama Moultona Marston a i Harryego G. Peter a. Zastanawiające, czy była ona odpowiedzią DC Comiks na "Kapitana Amerykę", którego Marvell wypromował w tym samym roku. Ja przynajmniej odniosłam takie wrażenie po obejrzeniu filmu Patty Jenkins