Duch w pancerzu

Zacznijmy od oczywistego twierdzenia - niemal każdy remake jest gorszy od oryginału. Fani poprzedniej wersji zazwyczaj krytykują albo zbyt dużo zmian, albo zbyt dużo przekalkowanych scen. Dlatego ogromnym atutem nowego " Ghost in the shell " jest to, że zachował on umiar. Reżyser z umiarem pokazuje nam kultowe sceny ze słynnego anime i nie boi się jednocześnie realizować własną odmienną wizję. Mimo że wizja ta może wydawać się niespójna i nie dorównuje filozoficznemu klimatu filmu z 1995, to stanowi świetną rozrywkę i zapewnia wciągającą w inny świat historię.Film opowiada historię Major ( Scarlett Johansson ) będącej robotem o ludzkim mózgu. Podczas jednej z misji wpada ona na trop niebezpiecznego terrorysty Kuze ( Michael Pitt ). Protagonistka wraz z partnerem Batoupostanawiają schwytać przeciwnika. Gdy jednak na światło dzienne wychodzą mroczne sekrety współpracującej z rządem organizacji, a czarny charakter okazuje się być postacią z przeszłości głównej bohaterki, misja przeistacza się w prywatną wendettę i walkę o odzyskanie przeszłości.Obraz Ruperta Sandersa stara się przede wszystkim stanowczo nakreślić postacie. Odsłania całą historię Motoko Kusanagi, nie pozostawiając niedomkniętych wątków. Wprawdzie obdziera to historię z tajemniczości, którą spowite było wyreżyserowane przez Mamoru Oshii anime. Daje jednak możliwość lepszego zrozumienia tej postaci i utożsamienia się z nią. Na swój sposób czyni ją wielowymiarową, daje jej mocne motywacje i udane origin story. Niestety pozytywne wrażenie psuje lekko niezwykle naciągany zwrot akcji związany z rodziną Motoko.Wszyscy obawiający się o rolę Scarlett Johansson mogą odetchnąć z ulgą. Gwiazda między innymi " Między słowami " czy " Lucy " wypada naprawdę dobrze. Świetnie oddaje emocje targające jej postacią. Można wprawdzie przyczepić się do powtarzalności aktorki (styl aktorstwa jet tu niemal identyczny co na przykład w " Avengers "), ale mimo wszystko pasuje do tego filmu. Nie gorzej poradził sobie Pilou Asbæk , który nie tylko z wyglądu idealnie pasuje do roli Batou, ale wyróżnia się również bardzo dobrym operowaniem głosem. Lekkim zawodem okazał się natomiast występ Michaela Pitta . Wcielił się on w dość ciekawego przeciwnika z całkiem ciekawymi pobudkami, ale brakowało mu charyzmy, która uczyniłaby go czarnym charakterem na miarę Władcy Marionetek. Za to zaskakująco dobrą rolę odegrał Takeshi Kitano . Emanował wręcz pewnością siebie, wypadł bardzo naturalnie, a jego kreacja zapada w pamięć dość niewielkiego znaczenia dla fabuły.Doskonale prezentuje się strona techniczna obrazu. Liczne sceny akcji wbijają w siedzenie, pościgi zrealizowane są z ogromnym rozmachem, a każde starcie bohaterów z przeciwnikami wykonane jest na najwyższym poziomie. Trochę gorzej poradzili sobie montażyści - niektóre sekwencje zmontowane są zdecydowanie za szybko i zbyt duża ilość cięć może doprowadzić do irytacji. Muzyka brzmi przyjemnie, lecz daleko jej do słynnych utworów Briana Eno . Zdjęcia wyglądają naprawdę efektownie i nie ma tu zbyt dużo niepotrzebnych trzęsących się ujęć, które są niestety obecnie popularne w wielu blockbusterach (przykładowo w " Man of steel "). Efekty specjalne prezentują się świetnie i nie wydają się być sztuczne czy widocznie komputerowe. Spece od CGI odwalili kawał dobrej roboty, lecz na największe oklaski zasługują scenografowie. Utrzymane w cyberpunkowej stylistyce miasto wygląda naprawdę świetnie. Mamy tu świetnie przedstawiony kontrast pomiędzy utrzymanymi w mrocznej konwencji scenami nocnymi, którym nierzadko towarzyszyły strugi deszczu i barwnym designem metropolii pełnej kolorowych neonów i hologramów. Ghost in the shell " nie zaprasza do rozmyślań i prawdopodobnie nie zapisze się w historii kina jako ambitna klasyka czy protoplasta późniejszych arcydzieł gatunku. Dla mnie jednak pozostanie on solidnym kinem rozrywkowym o doskonałej stronie technicznej i dobrej fabule. Ostatecznie uważam, że to naprawdę udany remake klasycznego anime i mimo dość mocno okrojonej z filozoficznego aspektu opowieści to nadrabia braki scenariuszowe świetnymi rolami aktorskimi i widowiskowymi scenami. Największą zaletą filmu jest jednak to, że nowy blockbuster porusza zupełnie inny temat niż oryginał. O ile więc klasyk mówił o zatraceniu granicy pomiędzy człowiekiem, a cyborgiem i zadawał pytanie o istotę człowieczeństwa, o tyle remake opowiada o walce o odkrycie swej tożsamości. Dlatego gorąco zachęcam do obejrzenia, gdyż widz ujrzy tu zupełnie nowe ukazanie historii niż w wersji z 1995, która mimo to nie traci przy tym na dynamice i klimacie.