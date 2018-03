"Green Lantern Corps." misją niemożliwą McQuarrie'ego?

Internet przypomniał sobie o jednym z licznych komiksowych projektów Warner Bros., o którym ostatnio było cicho. Chodzi o. That Hashtag Show rozsiewa plotkę, że studio ma nowego kandydata na stanowisko reżysera. Jest nim Christopher McQuarrie McQuarrie znany jest oczywiście głównie z tego, że często pracuje z Tomem Cruise'em . Nakręcił dwie części "M:I" (i tegoroczny) oraz. Jest współscenarzystąi szykowanego właśnie. Jeśli więc plotka potwierdzi się, to naturalną konsekwencją tego będą pytania o możliwość występu w widowisku samego Cruise'a (oczywiście na razie nie jest on w jakikolwiek sposób łączony z projektem).Póki co trzeba jednak dość sceptycznie podchodzić do tych rewelacji. Ow sieci mówi się od lat, a jednak wciąż nie widać, by rzeczywiście cokolwiek działo się wokół projektu. W przeszłości wśród kandydatów na stanowisko reżysera wymieniano Davida S. Goyera Szczegóły fabuły widowiska nie są na razie znane. Według krążących po sieci od dwóch lat spekulacji, wśród bohaterów korpusu Zielonych Latarni znajdzie się trójka ludzi: Hal Jordan, Jordan Stewart i Kyle Rayner. Cruise mógłby zagrać Hala, który ma być starszym od pozostałej dwójki ludzi w korpusie.