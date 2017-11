"House of Cards" na nowo otwiera podwoje

Netflix ogłosił, że po ponad miesięcznej przerwie 8 grudnia zostaną wznowione zdjęcia do szóstego sezonuSerwis streamingowy uciął tym samym plotki, jakoby finałowa seria miała nie dojść nigdy do skutku. Na razie nie wiadomo, jak scenarzyści zamierzają rozwiązać problem zniknięcia zprezydenta Franka Underwooda. Możliwe, że bohater zostanie uśmiercony, a fabuła skupi się na poczynaniach jego żony Claire Underwood ( Robin Wright ).Przyczyną opóźnienia w produkcji serialu był oczywiście skandal z udziałem odtwórcy głównej roli Kevina Spaceya . Problemy aktora zaczęły się pod koniec października, gdy jego kolega po fachu Anthony Rapp oskarżył go o napaść seksualną w latach 80. Wkrótce potem odezwały się kolejne domniemane ofiary Spaceya, w tym jego współpracownicy z planuDwukrotny laureat Oscara ogłosił wówczas, że dobrowolnie podda się terapii. Mimo to Netflix najpierw zdecydował się zakończyć serial po szóstym sezonie, a potem zwolnił gwiazdora.