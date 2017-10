"House of Cards" zamyka podwoje. Będą spin-offy?

Netflix ogłosił, że przyszłoroczny szósty sezon serialubędzie zarazem jego ostatnim.Streamingowy gigant podjął decyzję dzień po tym, jak gwiazdor Kevin Spacey został oskarżony o napastowanie seksualne nastolatka. Do zdarzenia miało dojść w latach 80., gdy aktor pracował na Broadwayu. W oficjalnym oświadczeniu Spacey przyznał, iż nie pamięta tego zdarzenia:był pierwszym serialem realizowanym specjalnie dla Netfliksa. Produkcja przyniosła serwisowi ponad 50 nominacji do Emmy oraz osiem nominacji do Złotego Globu.Nieoficjalnie mówi się, że Netflix rozważa realizację spin-offów. Jeden z nich miałby się skupić na postaci Douga Stampera granej przez Michaela Kelly'ego Oryginał opowiada historię bezwzględnego kongresmena Francisa Underwooda ( Spacey ), który nie przebiera w środkach, aby zasiąść na fotelu prezydenta Stanów Zjednoczonych.