"Kroniki wampirów" wkrótce zmienią się w serial

Pod koniec ubiegłego roku informowaliśmy o tym, że Anne Rice odzyskała prawa do. Pisarka natychmiast rozpoczęła prace nad opracowaniem planu przekształcenia cyklu w serial telewizyjny. Wszystko wskazuje na to, że w końcu jej się to udało. Rice jakiś miesiąc temu pokazała hollywoodzkim wytwórniom projekt serialui czekała na oferty. Teraz ogłosiła, że wybrała Paramount TV i Anonymous Content. Jej syn, Christopher Rice, będzie scenarzystą całości jak również producentem wykonawczym (wraz z matką).Głównym bohateremjest Lestat de Lioncourt. Urodził się on 7 listopada 1760 w zubożałej szlacheckiej rodzinie markiza Owernii. Był najmłodszym z synów i został pominięty w testamencie. Wyrusza zatem do Paryża szukać lepszego życia i zostaje aktorem. Szybko zwraca na siebie uwagę Magnusa, który przemienia go w wampira, czyni swoim spadkobiercą, po czym sam popełnia samobójstwo. Lestat pozostaje sam, niemal pozbawiony wiedzy na temat tego, co też może robić jako wampir, a czego nie. Przez kolejne 200 lat zgłębi swoją naturę.Przez lata prawa do cyklu posiadł Warner Bros. Efektem działań tej wytwórni były: doskonałyz 1994 roku oraz zdecydowanie mniej udanaz 2002. Później różne studia próbowały swoich sił z cyklem. Ron Howard w 2012 roku chciał wyprodukować ekranizacjęTen sam tom dwa lata później chciało przenieść na ekrany kinowe Universal Pictures.Paramount Television i Anonymous Content kupili prawa do ekranizacji 11 tomów