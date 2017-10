"Ostatni Jedi": Nowe informacje na temat Luke'a i Snoke'a

3 2 1



Do premierypozostały jeszcze ponad dwa miesiące. Oczekiwanie na drugi zwiastun filmu mogą osłodzić fanom rewelacje ze świeżo wydanej książki. Znajdziemy tam bowiem nowe strzępy informacji na temat Luke'a Skywalkera i Snoke'a.Książka potwierdza, że Luke spędził na planecie Anch-To lata i żyje z tego, co znajdzie (i nie, nie są to Porgi; Mark Hamill zdradził w jednym z wywiadów, że Luke nie jadł mięsa od czasu). Skywalker wybrał tę planetę ze względu na zlokalizowaną tam pierwszą świątynię Jedi.Jeśli chodzi o Snoke'a, z książki dowiadujemy się - co było do przewidzenia - że włada on Mocą: posługuje się telepatią i telekinezą, potrafi m.in. dusić ludzi na odległość. Wygląda też na to, że jego osobista ochrona - gwardia pretorianów - złożona jest z ludzi (niektórzy fani spekulowali, że mogą oni być robotami).Wniosek jest jeden: Disney pilnie strzeże tajemnic swojego filmu, na czym bez dwóch zdań zyskają widzowie. Kto chciałby poznać wszystkie sekrety przed seansem? Teraz pozostaje czekać na zwiastun, który ma zadebiutować w poniedziałek 9 października. Film trafi zaś do kin 14 grudnia.