"Shadowhunters" doczekają się trzeciego sezonu

Serialowa ekranizacja "Darów anioła" radzi sobie zdecydowanie lepiej od wersji kinowej, która skończyła się na jednym filmie. Tymczasemprzetrwali drugi sezon i doczekają się trzeciego. Taką decyzję podjęła stacja Freeform.Serial ma obecnie przerwę w emisji drugiego sezonu. Na ekrany powróci w czerwcu. Drugi sezon ma słabszą oglądalność od pierwszego, lecz wciąż jest jedną z najważniejszych pozycji w ramówce Freeform. Dlatego też decyzja o kontynuacji nie powinna nikogo dziwić.Akcja cyklu "Dary anioła", na którym opiera się fabuła serialu, rozgrywa się we współczesnym Nowym Jorku. Zwyczajna na pozór nastolatka Clary Fray przypadkiem odkrywa, iż należy do niezwykłej kasty Nocnych Łowców, pół aniołów, którzy toczą odwieczną walkę w obronie naszego świata przed atakami demonów. Wkrótce w tajemniczych okolicznościach znika matka dziewczyny. Clary przyłącza się do grupy Nocnych Łowców i wkracza do alternatywnego podziemnego świata, zamieszkałego przez wampiry, wilkołaki, wiedźmy, wróżki i demony. Obdarzona wyjątkowym darem dziewczyna będzie musiała stanąć do walki nie tylko o życie matki, ale o bezpieczeństwo ludzkiej rasy, która żyje w nieświadomości nadciągającego zagrożenia.