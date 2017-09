33. WFF: Konkurs filmów dokumentalnych

Niech żyją dokumenty! Zobaczcie, które zapierające dech w piersiach historie będą walczyć o tytuł Najlepszego Filmu Dokumentalnego. To wszystko już za mniej niż miesiąc!Wśród festiwalowych pozycji znajdziecie:W ciągu ostatnich 40 lat połowa istot żyjących w morzach przestała istnieć. Film zabiera nas w podróż w głąb wodnego królestwa, abyśmy na własne oczy przekonali się, że jest ono na skraju przepaści. Przedstawia pełnych pasji ludzi, którzy poświęcają swoje życie ochronie oceanów i ich mieszkańców.W 1985 roku w belgijskiej telewizji rozpoczęła się emisja cyklicznego programu dokumentalnego "Strip-Tease". Widzowie oglądali bohaterów programu w trakcie ich codziennych czynności, bez jakiegokolwiek komentarza. To pierwszy w historii pełnometrażowy odcinek "Strip-Tease", w którym niezwykła sędzia Anne Gruwez zabiera nas za kulisy prawdziwego dochodzenia kryminalnego.14 października 2014 roku na belgradzkim stadionie Partizana, w ramach eliminacji do EURO 2016, odbył się mecz piłki nożnej między Serbią a Albanią. Napięcie osiągnęło apogeum, kiedy nad murawą pojawił się dron z przyczepioną flagą Wielkiej Albanii wraz z Kosowem, o które oba kraje toczą spór.Christian Escribà, jeden z najbardziej szanowanych i kreatywnych mistrzów cukiernictwa na świecie, wpadł na pewien pomysł. A gdyby tak kierując się jedynie niepohamowaną wyobraźnią, stworzyć magiczny świat wyłącznie ze słodkości? Dokument opowiada historię powstania Fantazji – żywego dowodu na to, że nie tylko Willy Wonka zamieniał czekoladowe marzenia w rzeczywistość.José Pons i jego żona Jacqueline mieszkali na Rue Descartes 16 w Paryżu. Ich dom stał się miejscem spotkań najsłynniejszego pokolenia argentyńskich i francuskich artystów od wczesnych lat 70. XX wieku.Film zrealizowany w dużej mierze w oparciu o niezwykłe, nie pokazywane dotąd materiały archiwalne, rekonstruuje tę magiczną erę. Piękny hołd złożony przyjaźni.Przywódcy wielu państw redefiniują pojęcia wolności i demokracji. Film przygląda się młodym ludziom, którzy sprzeciwiają się "nieliberalnej demokracji". Od studentów z Hongkongu, przez raperów w Tunezji, po afroamerykańskich aktywistów – widzimy jak ludzie z najbardziej odległych zakątków globu toczą tę samą walkę.Film dokumentalny. Osadzeni i personel afrykańskiego więzienia wyobrażają sobie, że odwiedza ich... papież Franciszek!Zdzisław Misiak, znany jako "Dzidek", jest emerytowanym królem lunaparków. Po śmierci córki zamieszkuje ze swoim 7-letnim wnukiem Hugo w jednym z pozostałych po biznesie baraków. Pomimo pojawiających się trudności rodzi się między nimi niezwykła więź, która pozwala im zaleczyć rany po stracie matki chłopca.Charków, lata 30. ubiegłego wieku. W nowym, luksusowym Domu "Słowo", zbudowanym specjalnie dla artystów, znajduje swoje miejsce młody, ambitny poeta Vladimir Akimov. Pochodzi z prowincji, pracuje jako korektor w prasie i nigdy nawet nie marzył, że zamieszka pod jednym dachem z uznanymi ukraińskimi pisarzami i artystami. Tymczasem na skutek przymusowej kolektywizacji rolnictwa na Ukrainie panuje klęska głodu – Hołodomor.Lokalny aktywista Oleksandr wierzy w ideały rewolucji na Ukrainie z 2014 roku. Dlatego też starając się zmienić sprawy na lepsze, chce startować na urząd burmistrza swojego miasta Ilińce. Czy Oleksandr w walce o fotel burmistrza gotów będzie poświęcić swoje ideały na rzecz politycznych rozgrywek?Starochińska gra planszowa Go od lat była wielkim wyzwaniem dla sztucznej inteligencji. Wydawało się, że opanowanie gry przez maszynę jest niemożliwe. Dokument jest zapisem pracy zespołu Deep Mind podczas testowania ograniczeń rozwijającej się w zawrotnym tempie sztucznej inteligencji, spojrzeniem na jej przyszłość oraz wglądem w zasady działania ludzkiego umysłu.Ittetsu Nemoto kiedyś był muzykiem punkowym. Dziś to mnich buddyjski, który w rodzinnej Japonii pomaga niedoszłym samobójcom odnaleźć powody, dla których warto żyć. Dokument przygląda się mnichowi w momencie, w którym musi sam odpowiedzieć na pytanie, które zadaje swoim pacjentom – co tak naprawdę sprawia, że warto żyć?Film opowiada o gentryfikacji – zmianie charakteru dzielnicy zamieszkałej przez szerokie spektrum lokatorów w strefę zdominowaną przez ludzi o wysokim statusie materialnym. Ten proces dotyka wielu dużych miast na całym świecie. Gentryfikacja Soho ma duży wpływ na społeczność LGBT i subkulturę drag queen, dla której Madame Jojo's była domem.Dla większości z nas kolarze, którzy podczas wyścigów nie opuszczają peletonu, są zwykłymi przegranymi. Jadą w ogonie wyścigu, nie mając prawa do osobistych zwycięstw i poświęcając swoją karierę, by pomóc kolegom z drużyny. W dokumencie oglądamy świat wyścigów oczami lekarzy, upchniętych w klaustrofobicznie małym samochodzie z rannymi kolarzami.W 1979 roku łotewski biatlonista Raimonds Dombrovski zmuszony został do emigracji do Stanów. Od tego czasu jego marzeniem stał się udział w zimowych igrzyskach olimpijskich pod flagą wolnej Łotwy. Kiedy nie udało się to podczas igrzysk w 1988 roku, biatlonista ruszył na nartorolkach w 3-miesięczną trasę z położonego za kołem podbiegunowym miasta Inuvik w Kanadzie do Meksyku.Więcej informacji o filmach prezentowanych podczas 33. Warszawskiego Festiwalu Filmowego na wff.pl