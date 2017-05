Alec Baldwin byłym szefem CIA

Getty Images © Theo Wargo



) dołączył do obsady serialuZagra byłego szefa CIA, George'a Teneta.Fabuła inspirowana jest tekstami o tym, jak rywalizacja między FBI i CIA umożliwiła przeprowadzenie ataków terrorystycznych 11 września 2001 roku. Ich autor, Lawrence Wright, otrzymał za nie nagrodę Pulitzera. Peter Sarsgaard wcieli się Martina Schmidta. Jest on analitykiem CIA, który uważa się za najinteligentniejszą osobą służb USA. Kiedy otrzymuje rozkaz podzielenia się z szefem FBI, Johnem O'Neillem ( Jeff Daniels ) informacjami na temat działalności Al-Kaidy, robi wszystko, by uprzykrzyć mu życie. Jest bowiem przekonany, że tylko CIA może poradzić sobie z zagrożeniem terrorystycznym.Projekt powstaje dla platformy Hulu.