Autorzy Filmwebu laureatami Konkursu im. Krzysztofa Mętraka

Nagrody w prestiżowymdla młodych krytyków filmowych wręczone po raz 22! Zwyciężczynią została jedna z naszych współpracowniczek,. Na drugim miejscu uplasował się doskonale znany z naszego MagazynuOboje są również zwycięzcami filmwebowego konkursu- Klara wygrała jego czwartą edycję, natomiast Marcin triumfował w trzeciej. Wśród wyróżnionych również nie zabrakło naszych autorów, są wśród nich mi.n. Piotr Czerkawski, Diana Dąbrowska oraz wyróżnieni wKarol Kućmierz i Michał Piepiórka.Oto oficjalny komunikat z posiedzenia jury:Jury XXII Konkursu o Nagrodę im. Krzysztofa Mętraka, wyróżniającą młodych krytyków filmowych, w składzie: Grzegorz Fortuna, Marek Hendrykowski, Anka Herbut, Błażej Hrapkowicz, Adam Kruk, Artur Majer, Paweł Maślona, Michał Oleszczyk, Radosław Osiński, Anna Osmólska-Mętrak (przewodnicząca), Sebastian Smoliński, Krzysztof Świrek, Janusz Zaorski, po zapoznaniu się z pracami 74 uczestników, na posiedzeniu w dniu 25 maja 2018 r. jednogłośnie postanowiło przyznać następujące nagrody:, rzeźbę autorstwa Adama Myjaka oraz, otrzymujeza pełne językowej inwencji i intelektualnej dezynwoltury teksty, w których przemyślana narracja idzie pod rękę z oryginalnym stylem, czego efektem jest jedyna w swoim rodzaju czytelnicza przygoda - zaskakująca, wartościowa poznawczo, a przy tym oferująca przyjemność obcowania z krytyką filmową o dużych walorach literackich– zawyrafinowany styl, osobiste spojrzenie, ciekawy dobór tematów oraz dążenie do uchwycenia w pełni omawianych dzieł i zjawisk.za precyzję i czystość stylu, pewność w proponowaniunieoczywistych i przekonujących interpretacji oraz rzadko spotykaną zdolność harmonijnego łączenia wyczulonej na szczegół analizy z dojrzałą syntezą, uwzględniającą społeczny i polityczny kontekst kina.Jury postanowiło przyznać następujące wyróżnienia:za nieoczywisty i niezwykle błyskotliwy tekst pod tytułem "Why so serious?", w którym autor z powodzeniem dowodzi, że przebłyski komizmu można znaleźć nawet w jądrze ciemności slow cinema.– za flirt z kinem i czytelnikiem, co przyniosło w efekcie intrygującą, zmysłową interpretacją Nowej Fali w tekście Uwodzić aż do utraty tchu.– za tekst dotyczący twórczości Mauricea Pialata – osobisty, ciepły, nieokrzesany niczym całkowicie niezaprzeczalny talent jego autora do snucia opowieści i operowania słowem.za recenzję "Tamtych dni, tamtych nocy" (Zatrzymać to uczucie), która jest tak nieziemsko sensualna, subtelna i eteryczna, że aż chciałoby się ją przepisać do pożółkłego zeszytu i czytać gdzieś pod wiszącą skałą.– za wrażliwość na niuanse formy i oryginalną kinofilską perspektywę w tekście Spojrzenie Kogonady– za tekst To my, Polacy, problemową recenzję Botoksu Patryka Vegi, w której bezpardonowo, lecz godnie rozlicza się z narodowymi przywarami – od masowego serwilizmu, do intelektualnego snobizmu.Jury pragnie podkreślić bardzo wysoki poziom nadesłanych na konkurs prac.Głównymi organizatorami konkursu są Anna Osmólska-Mętrak i Janusz Zaorski (fundatorzy Grand Prix), we współpracy z PISF, który finansuje wszystkie nagrody pieniężne oraz ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty, które funduje nagrody dodatkowe i gości nas na MFF T-Mobile Nowe Horyzonty we Wrocławiu, gdzie 27 lipca br. odbędzie się uroczysta ceremonia wręczenia nagród.