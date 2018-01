BERLINALE 2018: "Wieża. Jasny dzień" w programie festiwalu

Festiwal Filmowy w Berlinie opublikował program sekcji Forum. Wśród 44 ujawnionych tytułów znalazły się filmy znanych i lubianych twórców - a także polska produkcja.Polski film, który zobaczymy na Berlinale to pokazywana już w Polsce na festiwalu w Gdyni Jagody Szelc . O czym opowiada? Na parę dni przed uroczystością Komunii Świętej – małżeństwo Mulę ( Anna Krotoska ) i Michała ( Rafał Cieluch ) z kilkuletnim dzieckiem Niną odwiedza niecodzienny gość: niewidziana przez rodzinę od lat młodsza siostra Muli - Kaja ( Małgorzata Szczerbowska ), która jest biologiczną matką dziewczynki. Czy Kaja będzie starał się odzyskać dziecko? Rodzinie jej zachowanie wydaje się co raz bardziej dziwne. Wokół także dochodzi do wydarzeń, które trudno wyjaśnić. Kościelna uroczystość się zbliża, a atmosfera między siostrami gęstnieje. Wkrótce ma się okazać, że istnieje inny ważniejszy powód, dla którego Kaja wróciła (opis dystrybutora)..W programie znalazły się również: Galena Johnsona orazPełną listę tytułów znajdziecie TUTAJ