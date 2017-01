Box Office USA: "Łotr 1" wita nowy rok na pierwszym miejscu

3 2 1



Los Angeles wciąż ogarnięte jest świąteczną atmosferą. Dlatego też nie ma na razie oficjalnych szacunków dotyczących sprzedaży biletów w ostatni weekend 2016 roku. Jednak portal Deadline zaprezentował przybliżone wartości. Na ich podstawie możemy stwierdzić, że królem noworocznego notowania jestPrequeltym razem nie zdołał łatwo pokonać. Przed tygodniem różnica między tymi dwoma tytułami wyniosła prawie 30 milionów dolarów. Teraz oba filmy dzieli około 8 milionów. Mimo topo raz trzeci znalazł się na szczycie zestawienia. Portal Deadline szacuje, że od piątku do niedzieli obraz zarobił 49,3-50 mln dolarów.W ten sposób łączne wpływy widowiska przekroczyły 400 milionów dolarów. Jest to trzecia premiera 2016 roku, której udała się ta sztuka. Tylko dwa razy w przeszłości mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją (w 2012 i 2013 roku). Jednak po raz pierwszy w historii wszystkie trzy 400-milionowe widowiska powstały dla jednej wytwórni – Disneya.utrzymało drugą pozycję zarabiając około 41,5 mln dolarów (wzrost o 6 milionów dolarów w porównaniu z weekendem otwarcia). Animacja jeszcze przed weekendem przekroczyła granicę 100 milionów dolarów. Jest 27. tytułem 2016 roku, a trzecim studia Universal Pictures, któremu udała się ta sztuka.Podium kompletują. Film zgarnął w weekend około 15,5 mln dolarów, co oznacza nieznaczny wzrost liczby sprzedanych biletów w porównaniu do weekendu otwarcia (wpływy szacowane są o pół miliona wyższe niż przed tygodniem).Więcej pieniędzy niż w weekend bożonarodzeniowy wpłynęło też na konta animacji(wzrost o ponad 2 miliony dolarów) i oscarowy pretendentów(wzrosty o prawie 3,5 mln dolarów).W pierwszej dziesiątce nie pojawiła się żadna nowość. Pierwsza ósemka powinna więc wyglądać mniej więcej tak (kolejnych kilka tytułów ma bardzo zbliżone wyniki, więc nie sposób stwierdzić, które z nich skompletują pierwszą dziesiątkę):Pierwszą dużą premierą 2017 roku będzie w najbliższy piątek film znany już z polskich kin –. Do szerokiej dystrybucji trafią zaś