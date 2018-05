Box Office USA: Niskie loty "Hana Solo"

Drugi tydzień z rzędu przedweekendowe oczekiwania okazały się optymistyczniejsze od rzeczywisty osiągnięć premierowych blockbusterów. Przed tygodniem oczekiwano, żepobije rekord otwarcia filmów z kategorią R, czego jednak nie zrobił. Przed wejściem do kinspodziewano się rekordu otwarcia weekendu z Memorial Day. Niestety druga produkcja z cyklusprzedała grubo poniżej oczekiwań.Rekord trzydniowego otwarcia w weekend poprzedzający poniedziałkowy Memorial Day należy od 2007 roku doi wynosi 114,7 mln dolarów (w cztery dni: 139,8 mln).nawet nie zbliżył się do tego wyniku. Trzydniowe otwarcie szacuje się obecnie na 83,3 mln dolarów (w cztery dni ma zarobić ok. 101 milionów dolarów). W skali czterodniowego otwarcia jest więc to wynik gorszy o 40 milionów od tego, jakiego się wszyscy spodziewali.Nie jest jasne, dlaczego najnowsza produkcja Disneya sprzedała się tak słabo. Od początku rokutypowany był jako jedno z widowisk tego roku, które trzeba obejrzeć. Pod względem wpływów ma to być jeden z najlepszy weekendów Memorial Day w historii. A oceny widzów, którzy widowisko LucasFilm obejrzeli, są wysokie (A- w CinemaScore i 89% pozytywnych opinii w PostTrak). Mimo to wynikjest dopiero siódmym najlepszym w historii Memorial Day.Na pocieszenie pozostaje fakt, że jest to i tak najlepsze otwarcie w karierze reżysera Rona Howarda . Dotychczas najlepszym jego osiągnięciem było 77 milionów dolarówteż nie ma zbyt udanego Memorial Day. Widowisko zanotowało spadek wpływów aż o 66% i zarobiło "tylko" 42,7 mln dolarów. Dwa lata temu, który wystartował z pułapu wyższego o 7 milionów dolarów, podczas drugiego weekendu zanotował spadek w wysokości zaledwie 55%. Po 10 dniach dwójka ma już wynik gorszy od oryginału o prawie 30 milionów dolarów. Oczywiście oznacza to, że jako trzecia premiera tego rokuosiągnął 200 milionów dolarów wpływów z amerykańskich kin.Wydaje się też już prawie pewne, że w ostatecznym rozrachunkuzarobi w Stanach Zjednoczonych dużo mniej niż. Po 24 dnia trzecia częśćmiała ponad 34 miliony dolarów przewagi. Teraz ta różnica zmniejszyła się do niespełna 17 milionów dolarów. Podczas piątego weekenduzarobiła 16,5 mln dolarów, a- 26,7 mln dolarów.Spadki wpływów pozostałych filmów w pierwszej dziesiątce były małe lub umiarkowane. Top 10 wygląda następująco:W najbliższy piątek w amerykańskich kinach pojawią się trzy duże nowości. Paramount stawia na komedię z Johnnym Knoxville'em . STX zaproponuje młodzieżowy melodramat, który nakręcił Baltasar Kormákur , reżyser. Blumhouse po raz dziewiąty spróbuje samodzielnie wypromować film. Dotychczas ich najlepszym osiągnięciem pozostają(niespełna 5 mln dolarów na otwarcie, 10,8 mln dolarów w sumie). Ich najnowszą premierą jest brutalny