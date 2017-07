Co wiemy o bohaterach "Green Lantern Corps"?

W sieci pojawiły się nowe szczegóły dotyczące komiksowego widowiska. Ich źródłem jest That Hashtag Show.Jeśli wierzyć doniesieniom portalu, to Hal Jordan w planowanym widowisku będzie doświadczonym członkiem korpusu Zielonych Latarni. To były pilot-oblatywacz, który ma być mężczyzną w wieku 39-50 lat. Z kolei John Stewart będzie od niego znacznie młodszy (przedział wiekowy 21-30 lat). Zanim wstąpił do Zielonych Latarni, był snajperem w amerykańskiej armii.That Hashtag Show sugerowało również, że Rupert Wyatt ) może stanąć za kamerą widowiska. To jednak szybko zdementował Umberto Gonzalez. Parę miesięcy temu popularna plotka głosiła, że obraz wyreżyseruje David S. Goyer ma trafić do kin latem 2020 roku.