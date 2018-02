Conan Barbarzyńca powróci... ale nie do kin

Fani postaci Conana od lat czekają na trzeci film z Arnoldem Schwarzeneggerem w roli głównej. Projekt niestety wydaje się mieć zerowe szanse na realizację. Jednak nie oznacza to wcale, że przygód bohatera nie zobaczymy w najbliższym czasie. Swoje plany wobec postaci ma bowiem Amazon.Studio chce stać się niekwestionowanym królem fantasy. Niedawno informowaliśmy o planach realizacji serialu inspirowanego "Władcą Pierścieni" Tolkiena , a teraz Amazon Studios ogłasza, że wyprodukuje serial o Conanie Barbarzyńcy.Projekt ma bazować na tekstach napisanych przez twórcę postaci Roberta E. Howarda . Za jego realizację odpowiadać będą: Ryan Condal (twórca serialu, scenarzysta kinowego), Miguel Sapochnik (reżyser kilku z najważniejszych odcinków) oraz Warren Littlefield (producent wykonawczy).Conan z Cymerii zadebiutował na łamach "Weird Tales" w 1932 roku w opowiadaniu "Feniks na mieczu". Do 1936 roku (śmierci Howarda) światło dzienne ujrzało 17 opowiadań i jedna powieść. Według tekstów Howarda Conan miał żyć około 10 000 lat temu w owianej mgłami tajemnicy erze hyboryjskiej. Urodził się w Cymerii, górzystej krainie zamieszkiwanej przez plemiona barbarzyńców. Od najmłodszych lat odznaczał się wielką siłą. W wieku piętnastu lat wziął udział w najeździe na aquilońską fortecę Venarium. W późniejszym okresie brał udział w walkach z Vanirami i Hyperborejczykami. Podczas jednej z kampanii został wzięty do niewoli przez Hyperborejczyków, skąd udało mu się zbiec. Uciekając, dotarł do miasta Arenjunu w Zamorze, zwanego Miastem Złodziei. Zafascynowany miastem i cywilizacją osiedlił się tam zarabiając na życie jako złodziej. Później wędrował i zwiedzał także inne kraje kontynuując karierę złodzieja, a niekiedy płatnego zabójcy.Ostatecznie zaciągnął się jako najemnik do armii Turanu. Brał udział w wielu bitwach i awansował na oficera. Służył też władcy Turanu jako dyplomata. W końcu porzucił służbę turańską i znów rozpoczął wędrówkę. Niekiedy pędził żywot bandyty, czasem zaciągał się do armii któregoś z krajów jako najemnik. Stoczył wiele walk z ludźmi wszystkich narodów oraz potworami, które licznie zamieszkiwały wtedy Ziemię. Szczytem jego kariery okazuje się służba w armii aquilońskiej, która przynosi mu prestiż i sławę. Kiedy wybuchł bunt przeciwko królowi Aquilonii, Conan stanął na jego czele. Obalił i zabił króla i sam ogłosił się władcą. Pod jego burzliwymi, pełnymi wojen rządami Aquilonia stała się najpotężniejszym krajem w zachodnim świecie. [źródło: Wikipedia]Projekt powstaje we współpracy z Pathfinder Media, które posiada prawa do tekstów Howarda.