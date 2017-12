Creepy zwiastun: Rodriguez i Cameron zekranizowali mangę

3 2 1



W sieci pojawił się pierwszy zwiastun wyreżyserowanego przez Roberta Rodrigueza i wyprodukowanego przez Jamesa Camerona widowiskaWy klip znajdziecie poniżej:Film jest ekranizacją kultowej mangi. Akcja rozgrywa się wiele lat w przyszłości. Na wysypisku Iron City Ido znajduje porzuconą Alitę. Obdarzony współczuciem dla wszystkich istot cyberdoktor zabiera ją do swojej kliniki. Kiedy Alita budzi się, okazuje się, że nie ma wspomnień ani wiedzy na temat świata. Musi na nowo nauczyć się życia na niebezpiecznych ulicach Iron City. Ido stara się chronić ją przed jej przeszłością. Za to jej nowy przyjaciel – Hugo – chce pomóc obudzić jej wspomnienia. Jej związek z tą dwójką zostanie wystawiony na niebezpieczeństwo, kiedy na jej drodze stanie nowa, śmiercionośna siła. Wtedy też Alita odkryje, że obdarzona jest niezwykłymi bojowymi umiejętnościami, które może wykorzystać, by chronić tych, których pokochała. Tak zaczyna się jej podróż, podczas której odkryje niesprawiedliwość mrocznego, skorumpowanego świata i to, że jedna, młoda kobieta może go zmienić, jeśli tylko przeżyje...