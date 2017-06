Czy to są bohaterowie aktorskiego serialu "Teen Titans"?

W planach DC na przyszły rok jest aktorski serial o przygodach drużyny nastoletnich superbohaterów Teen Titans. Początek zdjęć zaplanowano na jesień, lada moment ruszają więc przesłuchania. W sieci pojawiły się ogłoszenia castingowe, które sugerują, jakie postacie możemy zobaczyć w serialu.Ujawnione opisy postaci odnoszą się co prawda do jakichś anonimowych bohaterów, ale internet podejrzewa, że John Crossland, Sarah, Casey i Jax to w rzeczywistości Dick Grayson/Nightwing, Raven, Starfire i Garfield Logan/Beast Boy.Producentami serialu będą Akiva Goldsman Sarah Schechter . Premiera w przyszłym roku na nowej platformie streamingowej DC.