David S. Goyer nie nakręci filmu o He-Manie

Widowiskoznów traci reżysera. Jednak ta wiadomość wielu fanów ucieszy. W ubiegłym roku Sony Pictures zaangażowało bowiem na to stanowisko Davida S. Goyera , który wśród widzów nie cieszy się najlepszą opinią. Goyer jest jednym z producentów widowiska i przygotował najnowszą wersję scenariusza. Tekst w Sony spodobał się tak bardzo, że postanowiono powierzyć mu funkcję reżysera. Goyer jednak musiał z niej zrezygnować ze względu na prace nad, czyli serialową ekranizacją "Fundacji" Asimova.Sony liczy na to, że szybko znajdzie nowego reżysera i że prace uda się rozpocząć bez większej zwłoki. Studio nie chce bowiem zmieniać daty premiery. Widowisko ma wejść do amerykańskich kin 18 grudnia 2019 roku.Podstawą filmu jest animacja, która powstała w 1983 roku. Jej bohaterem był Adam, książę Eternii, który dzięki magicznym mocom zamku Posępny Czerep przeistacza się w superwojownika - He-Mana. Swoje unikalne moce wykorzystuje w walce z odwiecznym wrogiem - Szkieletorem.