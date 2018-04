EXCLUSIVE: Karl Urban i Sofia Vergara o filmie "Złe psy"

3 2 1



Już 20 kwietnia będziecie mogli obejrzeć w kinach film. Z tej okazji prezentujemy Wam materiały wideo, w których o kulisach produkcji opowiadają gwiazdy obrazu: Karl Urban Klipy znajdziecie poniżej:Główny bohater zostaje wrobiony. Od tej chwili żyje pragnieniem zemsty, zmuszony wybierać pomiędzy prawdą, którą zna i dowodami kwestionującymi tę prawdę, a miłością swojego życia. Danny Gallagher ( Karl Urban ) to skompromitowany detektyw z wydziału narkotyków. Po wyjściu z więzienia chce odzyskać dobre imię i ustalić co wydarzyło się w noc, która skończyła się dla partnera śmiercią, a dla niego wyrokiem. O pomoc zwraca się do emerytowanego policjanta Murthy ( Andy Garcia ), niegdyś jego mentora, który całe życie walczył z korupcją. Sytuacja zmusza Gallaghera także do konfrontacji z Rebeką ( Sofia Vergara ), agentką rządową, która może być zarówno sojuszniczką jak i wrogiem. Złe psy to wciągający, rasowy thriller, utrzymany w klasycznej tradycji kina noir. W nieuczciwym świecie prawem jest oszustwo.