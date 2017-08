FOTO: Nowe zdjęcia, nowe postacie, nowe fakty z "Ostatniego Jedi"

3 2 1



Magazyn Entertainment Weekly opublikował garść nowych zdjęć oraz wywiadów zapowiadających, VIII epizod. Zobaczcie nowe postacie, nowe stwory i nowe atrakcje.Po pierwsze: Pretorianie, ochrona Snoke'a., powiedział Rian Johnson , reżyser.Co w takim razie ze Snokiem?, zaznaczył twórca.Po drugie: Porgi.W sequelu poznamy Porgi, kosmiczne zwierzątka zainspirowane ptakami zamieszkującymi wyspę Skellig michael, gdzie kręcono sceny z Lukiem i Rey.Po trzecie: The Caretakers.Film przedstawi nam również istoty znane jako The Caretakers (Opiekunki?). To wodne, antropomorficzne stwory przypominające zakonnice, które opiekują się budowlami na Anch-To, gdzie zamieszkał Luke. Są one istotami płci żeńskiej - i niezbyt podoba im się obecność Luke'a w okolicy.odpowie także na pytanie, czemu Luke udał się na wygnanie., zdradził Johnson , dodał reżyser. Tak z kolei podsumowała relację Rey z Lukiem Daisy Ridley Co czeka tymczasem Finna?, powiedział John Boyega , odtwórca postaci. Jego bohater spędzi w filmie dużo czasu z nową twarzą, Rose, graną przez Kelly Marie Tran . Dla niej Finn będzie prawdziwą gwiazdą., przyznała Tran Finn i Rose wspólnie wezmą udział w misji w kosmicznym kasynie Canto Bight., ujawnił Johnson Reżyser odniósł się też do fanowskich obaw, że film będzie zbyt podobny doPremiera filmu: 14 grudnia.