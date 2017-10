Giovanni Ribisi wraca na Pandorę

Kolejna znajoma twarz dołączyła do obsady kontynuacji Giovanni Ribisi wystąpi we wszystkich czterech filmach.Aktor ponownie wcieli się w Parkera Selfridge'a, przedstawiciela wszechpotężnej korporacji Resources Development Administration. Firma zamierza wydobywać na księżycu Pandora cenny surowiec unobtainium. W ten sposób wchodzi jednak w konflikt z miejscowymi - plemieniem Na'vi.Zdjęcia do filmów ruszyły w ubiegłym miesiącu. W obsadzie znaleźli się znani z poprzednich części Sam Worthington trafi do kin w grudniu 2020 roku. Premiera ostatniego filmu -- planowana jest na grudzień 2025 roku.