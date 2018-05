He-Man i Szkieletor w kinowym widowisku będą braćmi?

That Hashtag Show twierdzi, że zna szczegóły widowiska, do którego scenariusz napisał David S. Goyer , a który wyreżyserują bracia Nee . Jeśli wierzyć doniesieniom, historia znana z komiksu opublikowanego w 1986 roku zostanie mocno zmieniona.W komiksie ojcem księcia Adama (He-Mana) był Randor. Miał on brata Keldora, który później stał się Szkieletorem. Jednak wbędzie inaczej. Król Randor jest tu wielkim królem-wojownikiem Eternii, dziedzicem Posępnego Czerepu. Ma dwóch synów: Keldora i Adama.Starszy Keldor jest kwintesencją tego, kim powinien być oddany syn i odpowiedzialny następca tronu. Cieszy się szacunkiem i jest oczkiem w głowie Randora. Adam to z kolei zakała rodziny, nieodpowiedzialny i wciąż wystawiający cierpliwość ojca na próbę.I wtedy nadchodzi tragedia. Eternia jest na granicy zniszczenia. Randor przedkłada dobro ludu nad ukochanego syna i zdradza Keldora. Tak rozpoczyna się seria zdarzeń, która doprowadzi do jego przemiany w Szkieletora.Tymczasem niedoceniany Adam rozpocznie walkę o przyszłość Eternii. W tym celu zgromadzi wokół siebie ekipę zdolny ludzi i odważnych wojowników. W jego drużynie znajdą się praktycznie wszystkie najbardziej znane z cyklu postaci, w tym Duncan i Orko.Szkieletor też nie będzie sam. Po jego stronie staną m.in. Beast-Man i Evil Lyn.