John Carpenter napisze muzykę do nowego "Halloween"!

Getty Images © Alberto E. Rodriguez







Sam John Carpenter napisze muzykę do nowej wersji horroru! Dla fanów filmu to zapewne wiadomość dnia. Jego niepokojąca i ascetyczna ścieżka do oryginału uznawana jest bowiem za jedną z najwybitniejszych w historii gatunku. Oczywiście, klasyk horroru pozostanie również producentem wykonawczym filmu - ma być on w końcu bezpośrednio kontynuacją "jedynki".Najnowszą wersję historii Michaela Myersa opowiedzą - nietypowo - David Gordon Green Danny McBride , kojarzeni raczej z komedią czy kinem niezależnym niż horrorem. McBride w udzielonym ostatnio wywiadzie zapowiedział jednak, że zdecydowanie interesuje ich groza i że szykują powrót do korzeni cyklu., powiedział McBride Horrorz 1978 roku przedstawił światu Michaela Myersa - seryjnego mordercę w masce, który wkrótce stał się legendą popkultury. Obraz okazał się kasowym przebojem i doczekał się serii kontynuacji realizowanych w latach 1981-2002. W 2007 roku na ekrany trafił pierwszy remakewyreżyserowany przez Roba Zombiego . Trzy lata później powstała jego kontynuacja.