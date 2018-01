Kogo gra Leonardo DiCaprio w filmie Quentina Tarantino?

Dzięki Mike'owi Flemingowi z Deadline poznaliśmy szczegóły roli, którą Leonardo DiCaprio zagra w nowym filmie Quentina Tarantino . Projekt nie ma na razie ogłoszonego tytułu. DiCaprio zagra aktora, który był gwiazdą westernowego serialu. Był to całkiem popularny serial emitowany w telewizji w latach 1958-63. Po jego zakończeniu aktor chciał zostać gwiazdą kina, ale mu się to nie udało. Teraz jest rok 1969. W Hollywood opanowała hipisowska kultura. Bohater jednak nie ma powodów do radości, grywając gościnne role w cudzych serialach. Zastanawia się więc nad wyjazdem do Włoch. Kraj ten stał się mekką dla twórców niskobudżetowych westernów. W powrocie do gatunku mężczyzna widzi szansę dla siebie...W obsadzie dziewiątego obrazu Tarantino powinien się też znaleźć Tom Cruise Al Pacino . Oficjalne informacje na ten temat mają się pojawić w nadchodzących tygodniach. Szczegóły ich ról nie są na razie znane.Podczas gdy dziewiąty film reżysera nabiera kształtów, Tarantino jednocześnie pracuje nad J.J. Abramsem . O tym filmie jednak na razie niemal nic nie wiadomo.