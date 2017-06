Kolejne "Avatary" zobaczymy w 3D bez okularów 3D

Pierwszyokazał się kasowy przebojem, który przy okazji zrewolucjonizował technologicznie kino. Teraz James Cameron zamierza powtórzyć ten sukces. Czy uda mu się zrobić film, który przyciągnie gigantyczne tłumy? To się okaże. Jeśli jednak spełnią się obietnice Christie Digital,zmieni oblicze kina.Firma Christie Digital współpracuje przyz należącą do Camerona Lightstorm Entertainment. Celem jest wprowadzenie do użytku specjalnych laserowych projektorów RBG zapewniających krystalicznie czysty, niezwykle wyraźny obraz 3D bez konieczności zakładania przez widzów okularów 3D.Czy te obietnice możliwe są do spełniania? O tym przekonamy się w grudniu 2020 roku, kiedytrafi do kin. Kolejne części pojawią w latach: 2021, 2024 i 2025.Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Z przecieków wynika, że będzie to kino wojenne. Mamy poznać między innymi życie oceaniczne Pandory.