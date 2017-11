Koniec czekania! Prawie. Zdjęcia do "Deadwood" za rok

Mamy dobrą wiadomość dla fanów serialu. Stacja HBO wreszcie formalnie wyraziła zgodę na produkcję filmowej kontynuacji, o której mówiło się w Hollywood od lat.Niestety mamy też nie tak dobrą wiadomość. Na filmowyprzyjdzie nam jeszcze długo poczekać. Zdjęcia rozpoczną się bowiem dopiero za rok.emitowany był w latach 2004-2006 i opowiadał o tytułowym, wyjętym spod prawa miasteczku i jego jeszcze bardziej wyjętych spod prawa mieszkańcach. Jego produkcja została przerwana z powodu zbyt wysokiego budżetu.Szczegóły filmu nie są na razie ujawnione. Po sieci krążą spekulacje, że fabuła skupi się na wydarzeniach z września 1879 roku, kiedy to doszło w miasteczku do gigantycznego pożaru, w którym zniszczonych zostało 300 budynków, a Al Swearengen został zmuszony do ucieczki barką.