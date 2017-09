Konkurs filmów krótkometrażowych na 33. WFF

Konkurs Krótkometrażowy 1: Na pełny etat

Konkurs Krótkometrażowy 2: W poszukiwaniu raju

Konkurs Krótkometrażowy 3: Okiem kamery

Konkurs Krótkometrażowy 4: Perspektywa dziecka

Nieodłącznym elementem Warszawskiego Festiwalu Filmowego jest Konkurs Filmów Krótkometrażowych. W tym roku filmy zostały podzielone na 4 zestawy: Na pełny etat, W poszukiwaniu raju, Okiem kamery i Perspektywa dziecka. Wśród nich znajdziecie fabularne, dokumentalne i animowane produkcje z całego świata.Podczas akcji poszukiwawczej w najstarszym parku krajobrazowym we wschodniej Belgii władze wchodzą w konflikt z lokalnym leśniczym.Czasem niektórzy zatracają się w swojej pracy.Munda, 60-letnia pastorka, od 40 lat w ciszy pielęgnuje swoją obsesję. Wszystko się zmienia, gdy jest zmuszona przejść na emeryturę.Brak bliskości drugiego człowieka doprowadza samotnego windziarza na skraj szaleństwa.Interwencja mająca na celu podniesienie morale pracowników banku.W przytulnej knajpie w jednym z polskich miast dochodzi do serii mniej lub bardziej przypadkowych spotkań młodych ludzi.Będąca na skraju kobiecości jedenastoletnia Joanna, żyje wraz z matką pośrodku dziewiczej puszczy. Opowieść na granicy snu i jawy o dziewczynie z Zalesia, która mierzy się z niewinnymi ideami miłości i śmierci.Perski bohater narodowy udaje się w podróż w przyszłość i trafia do Teheranu w 2017 roku.W pobliżu autostrady stoi porzucona ciężarówka. Gdzie jest kierowca i co się stało z ładunkiem?W dobie zagrożeń terrorystycznych mieszkanka Schaerbeek, jednej z dzielnic Brukseli, zauważa nietypowe zdarzenie. Postanawia zawiadomić władze.Norwegowie podróżują do Szwecji po zakupy. W autobusie padają ksenofobiczne komentarze.W salonie Thierry'ego zbiera się grupa ludzi. Nie znają się, ale łączy ich to samo marzenie.Czuła komedia o dziesięcioletnim chłopcu, który chce zostać papieżem.Kostik znika w sylwestra. Jego matka i była dziewczyna próbują go odnaleźć.Maria, niespełniona reżyserka teatralna, obsesyjnie próbuje pchnąć syna ku karierze aktorskiej, pomimo jego oczywistego braku talentu.Aktorka Sally wieczorami dorabia w szkole medycznej. Nietypowa praca popycha ją do konfrontacji z własnymi uczuciami.Walka o marzenia i jej niespodziewane piękno.Pracownik centrum ogrodniczego zmaga się z niepłodnością, jednak czasem dla miłości warto przełknąć dumę.Na początku nic nie było. Potem urodziła nam się Mila.Chłopiec krąży pomiędzy domami swoich niedawno rozwiedzionych rodziców.Marall idzie na przyjęcie z rodzicami, którzy starają się wpasować w towarzystwo pozostałych gości. Tylko Marall zdaje się dostrzegać cienie krążące po domu.Siedemnastoletnia Tex opiekuje się niepełnosprawnym ojcem, pracując jednocześnie w lokalnej myjni samochodowej. Miłość do pracującego z nią Delano pozwala jej zapomnieć o trudnej sytuacji w domu.Conny nie jest mile widziany wśród lokalnej społeczności, odkąd w panice porzucił swoją rodzącą dziewczynę.Rozmowa matki z trzyletnią córeczką, powracającą do zdrowia po walce z nowotworem.Więcej informacji o filmach prezentowanych podczas 33. Warszawskiego Festiwalu Filmowego na wff.pl