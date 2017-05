Kto może wyreżyserować "Bonda 25"?

3 2 1



Podstawowym pytaniem dotyczącymjest to, czy Daniel Craig powróci po raz piąty jako tytułowy agent. Ale nie jest to jedyna niewiadoma dotycząca obrazu. Nie jest na przykład jasne, kto stanie za kamerą. Choć w sieci pojawiło się właśnie pierwsze nazwisko.Jak podaje portal Indiewire, szanse na angaż ma Paul McGuigan . A wszystko za sprawą swojego najnowszego filmu –. Obraz wyprodukowali Michael Wilson Barbara Broccoli , czyli duet rozdający karty, jeśli chodzi o filmy o Jamesie Bondzie. Są oni ponoć bardzo zadowoleni z pracy, jaką wykonał McGuigan i chcą z nim kontynuować współpracę. McGuigan próbował przebić się do głównej ligi kinowych reżyserów podczas pierwszej dekady XXI wieku. To wtedy wyreżyserował. Niestety nie zainteresowały one szerszej widowni. McGuigan zaczął wtedy pracować dla telewizji, gdzie zyskał bardzo mocną pozycję dzięki pilotowemu odcinkowi. Jego ostatnia próba powrotu do kina –– zakończyła się niepowodzeniem. Być może jednak teraz producencidadzą mu szansę na wybicie się.