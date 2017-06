Młodzi i Film: Sekcja Teatroteka

Fot. Robert Jaworski

Wczoraj rozpoczął sięW sekcji, w ramach której zostaną zaprezentowane następujące spektakle wyprodukowane przez WFDiF:Wojciecha Pitały,Anety Groszyńskiej-Liweń.Teatroteka to cykl ekranizacji polskiej młodej dramaturgii teatralnej wyprodukowany przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Teatroteka to nowy etap w myśleniu o ekranizacjach teatralnych, tak w kontekście artystycznym, jak i realizacyjnym. Ekranizacje tworzone przez młodych, przy wsparciu technologii i infrastruktury filmowej, pozwalają na realizację nowatorskich utworów. Teatroteka to także przestrzeń dla reżyserów młodego i średniego pokolenia, którzy mimo znaczącego dorobku teatralnego, nie mieli dotąd możliwości stworzenia własnego dzieła audiowizualnego. Projekt realizowany z udziałem specjalistów planu filmowego, skupionych wokół WFDiF, ma to umożliwić.Festiwal potrwa do 24 czerwca.