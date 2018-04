Na potęgę Posępnego Czerepu! Film o He-Manie ma reżyserów!

3 2 1



Sony Pictures znalazło już nowych reżyserów widowiska. Postawili na mało doświadczonych za kamerą braci Aarona ).Zajęli oni miejsce Davida S. Goyera , który zrezygnował parę miesięcy temu, ponieważ ekranizacjaAsimova jest dla niego priorytetem. Goyer pozostał jednak scenarzystą widowiska, a także jednym z jego producentów wykonawczych. Źródła Variety podają, że jest osobiście bardzo mocno w cały projekt zaangażowany, co stawia pod znakiem zapytania to, ile swobody będą mieli na planie bracia Nee Podstawą filmu jest animacja, która powstała w 1983 roku. Jej bohaterem był Adam, książę Eternii, który dzięki magicznym mocom zamku Posępny Czerep przeistacza się w superwojownika - He-Mana. Swoje unikalne moce wykorzystuje w walce z odwiecznym wrogiem - Szkieletorem.ma już wyznaczoną datę premiery. Film trafi do kin przed przyszłorocznym Bożym Narodzeniem.