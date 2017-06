Nastoletni Newt i Dumbledore w "Fantastycznych zwierzętach 2"

3 2 1



Szczegóły drugiej częściwciąż są ukrywane przed fanami, ale dzięki ostatniemu ogłoszeniu castingowemu uchylony został rąbek tajemnicy. Wszystka wskazuje bowiem na to, że w filmie cofniemy się w przeszłość i poznamy młodzieńcze lata kluczowych bohaterów.Ogłoszenie castingowe dotyczy pięciu ról w. Poszukiwani są aktorzy w wieku 13-16 lat do zagrania ról Newta, Lety i Sebastiana (niestety nie wiemy, kim ten ostatni jest w szerszym kontekście Potterverse). Z kolei osoby w wieku 16-18 lat mogą walczyć o role Gellerta Grindelwalda i Albusa Dumbledore'a.Fani przyjmują te informacje z nadzieją, że widowisko pokaże okoliczności, w których Newt prawie został wyrzucony z Hogwartu, a może także zobaczymy, co tak naprawdę wydarzyło się w 1899 roku w Dolinie Godryka.Premiera drugiej częściplanowana jest na listopad przyszłego roku.