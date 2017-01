Nie będzie sobie psa: PETA bojkotuje, premiera przesunięta

Organizacja PETA zajmująca się ochroną zwierząt wzywa do bojkotu filmu Lassego Hallstroma . Wszystko przez wideo z "treningu" tytułowego czworonoga, które wyciekło do sieci.Na filmie widać, jak pies jest siłą zmuszany do wejścia do sztucznie wykreowanego bystrza. Czym jest bystrze - spytacie. Otóż jest to miejsce na rzecze, w którym woda nagle przyspiesza w związku ze zmianą nurtu albo zwężeniem koryta. Producenci zapewniają, że ostatecznie nie doszło do realizacji sceny, a powodem była właśnie obawa o stan psychiczny zwierzęcia. PETA i internauci wiedzą jednak swoje - na portalu IMDB wystawiono już prawie 2,500 głosów, a średnia ocen to całe 1.Jakie kroki podejmą producenci? Na razie przesunięto bezterminowo dzień prasowy oraz oficjalną premierę filmu, która miała odbyć się 26 stycznia. Studio ma również przyjrzeć się całej sprawie, przeprowadzić wewnętrzne śledztwo i ustalić, czy doszło do złamania regulaminów ochrony praw zwierząt.