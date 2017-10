Nowy "Shaft" z Samulem L. Jacksonem nie trafi do naszych kin

Mamy dobrą i złą wiadomość dla osób czekających na nowego. Dobra jest tak, że film powstanie. Właśnie została podpisana umowa, która zapewnia produkcji 30 milionów dolarów na realizację. Zła jest taka, że film trafi do kin prawdopodobnie tylko w Stanach Zjednoczonych, ponieważ międzynarodowe prawa wykupiła platforma Netflix.Oficjalnie szczegóły umowy nie są znane. Portal Deadline twierdzi jednak, że Netflix porozumiał się z New Line Cinema. Na mocy umowy platforma wyłoży co najmniej połowę kwoty budżetu, a w zamian otrzyma prawo do dystrybucji filmu poza granicami USA. Premiera na Netfliksie nastąpi dwa tygodnie po tym, jakpojawi się w kinach w Stanach Zjednoczonych.Co ciekawe, Amerykanie będą musieli trochę poczekać na stream. Pojawi się bowiem w sieci i na płytach DVD/Blu-ray nie wcześniej jak trzy miesiące po kinowej premierze.Nowybędzie jednocześnie rebootem i sequelem. Samuel L. Jackson powróci jako John Shaft – postać, którą grał w filmie z 2000 roku. Z kolei znany z Jessie T. Usher zagra jego syna. Shaft junior jest agentem FBI specjalizującym się w walce z cyberprzestępczością. Z ojcem nie utrzymuje kontaktów. To się jednak zmieni, kiedy nowa sprawa wymusi na nim współpracę z rodzicem.W filmie powinien pojawić się też Richard Roundtree , czyli oryginalny Shaft. Autorką scenariusza jest Kenya Barris . Całość wyreżyseruje Tim Story