O czym opowie spin-off "Spider-Mana", "Silver and Black"?

Jak wiemy, studio Sony nie jest zainteresowane ciągnięciem się w ogonie za Marvel Studios i aktywnie pracuje nad budową własnego uniwersum, które ma oscylować wokół postaci Spider-Mana. Obok Tomem Hardym w planach jest film. W sieci pojawiła się garść plotek dotyczących fabuły tego drugiego. Już wcześniej publikowaliśmy zbliżone rzekome streszczenie filmu - czy to znak, że jest w nich ziarnko prawdy?Główną bohaterką filmu ma być Silver Sable, pragnąca zemścić się na głównym czarnym charakterze, Mendelu Strommie. Stromm jest bowiem odpowiedzialny za eksperymenty na obywatelach Symkarii, fikcyjnego państwa we wschodniej Europie, z którego pochodzi Sable. Miał też w przeszłości zajścia z jej ojcem.Sable zostaje zatrudniona przez amerykański rząd, by schwytać Felicię Hardy/Black Cat, złodziejkę, która okradła o jedną osobę za dużo. Dla Sable to szansa zbliżenia się do Stromma, to on bowiem padł ofiarą Felicii. Żeby odzyskać skradzioną własność - opisywaną jako "usprawnienia" - wysyła on śladem złodziejki Tarantulę i Scorpiona.Studio podobno poszukuje aktorek w wieku plus-minus 25 lat, które miałyby wcielić się w dwie główne bohaterki.